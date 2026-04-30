Visite ludique | Château de Chavaniac-Lafayette Château de Chavaniav-Lafayette Chavaniac-Lafayette
Visite ludique | Château de Chavaniac-Lafayette Château de Chavaniav-Lafayette Chavaniac-Lafayette jeudi 30 juillet 2026.
Chavaniac-Lafayette
Visite ludique | Château de Chavaniac-Lafayette
Château de Chavaniav-Lafayette 1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06
Au programme Une chasse aux intrus, des devinettes en tout genre et pour finir, un Time’s up made in Chavaniac! Les enfants s’immergeront dans la vie quotidienne du château au 18è siècle et découvriront la vie trépidante de son plus célèbre occupant!
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Château de Chavaniav-Lafayette 1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes departement@hauteloire.fr
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English :
On the program: an intruder hunt, riddles of all kinds and, last but not least, a Time’s up made in Chavaniac! Children will immerse themselves in the daily life of the 18th-century château and discover the hectic life of its most famous occupant!
L’événement Visite ludique | Château de Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-04-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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