Concert | Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette
dimanche 26 juillet 2026 · Chavaniac-Lafayette
Informations pratiques
Chavaniac-Lafayette
Concert | Chavaniac-Lafayette
château Chavaniac Lafayette Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Circé Chavez-Santander piano. Concert pour le 250ème anniversaire de la Déclaration d’Indépendance Programme de musique américaine organisé par le Club Lafayette. Entrée 15 et 10€
.
château Chavaniac Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Circ%E9 Chavez-Santander piano. Concert celebrating the 250%E8th anniversary of the Declaration of Independence A program of American music organized by the Lafayette Club. Admission: 15 and 10?
L’événement Concert | Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-07-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire)
- Diffusion de la finale de la Coupe du Monde de football 2026 Chavaniac-Lafayette 19 juillet 2026
- Visite sensorielle des Jardins du CBN et du Château de Lafayette (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette 24 juillet 2026
- Visite sensorielle des jardins du conservatoire et du château de Lafayette | CBN SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette 24 juillet 2026
- Jeu de piste « Cambriolage au Conservatoire ! » (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette 29 juillet 2026
- Jeu de piste | Cambriolage au CBN SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette 29 juillet 2026