Informations pratiques

Chavaniac-Lafayette

Concert | Chavaniac-Lafayette

château Chavaniac Lafayette Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Circé Chavez-Santander piano. Concert pour le 250ème anniversaire de la Déclaration d’Indépendance Programme de musique américaine organisé par le Club Lafayette. Entrée 15 et 10€

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château Chavaniac Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Circ%E9 Chavez-Santander piano. Concert celebrating the 250%E8th anniversary of the Declaration of Independence A program of American music organized by the Lafayette Club. Admission: 15 and 10?

L’événement Concert | Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-07-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier