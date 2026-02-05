Visite sensorielle des jardins du conservatoire et du château de Lafayette | CBN SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette
SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi; gratuit pour les moins de 10 ans.
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24 14:00:00
2026-07-24
Et si vous découvriez la nature et le patrimoine au moyen d’une visite insolite ? C’est par vos sens que les jardins du CBN et le château de Chavaniac-Lafayette se dévoileront.
SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr
How about discovering nature and heritage through an unusual tour? The CBN gardens and the Château de Chavaniac-Lafayette will reveal themselves to you through your senses.
