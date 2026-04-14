Visite sensorielle des Jardins du CBN et du Château de Lafayette (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette

Visite sensorielle des Jardins du CBN et du Château de Lafayette (43) Vendredi 24 juillet, 11h00 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire

Sur inscription – pour la visite au CBN : 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; pour la visite du Château : 12€ (tarif réduit 8€ pour les 11-18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emplois).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T11:00:00+02:00 – 2026-07-24T14:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T11:00:00+02:00 – 2026-07-24T14:00:00+02:00

Chavaniac-Lafayette (43)

24 juillet 2026 / 11h – 14h

Envie d’une visite insolite ? d’être au contact de la nature ? de découvrir deux sites exceptionnels d’une nouvelle manière ? C’est en mobilisant vos 5 sens que le Conservatoire botanique et le Château de la Chavaniac-Lafayette dévoileront leurs jardins ! Après un parcours végétal étonnant au cœur des jardins du Conservatoire, vous plongerez d’une manière inédite dans la vie du marquis de Lafayette, entre écoutes, manipulations tactiles, découvertes olfactives, dégustations et petites devinettes…

Sortie proposée en collaboration avec le Château de Lafayette.

Durée : 1h pour chaque visite.

Tout public (+ de 16 ans) ; limité à 10 participants.

RDV à 11h au Conservatoire botanique et à 13h au Chateau de Lafayette.

Les personnes qui le souhaitent peuvent pique-niquer sur place ou au Bistrot de l’Eden (sur réservation).

Tarifs : pour la visite au CBN : 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; pour la visite du Château : 12€ (tarif réduit 8€ pour les 11-18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emplois).

Infos et réservation par téléphone : 04 71 77 50 32 ou 06 66 63 36 25.

Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 77 50 32 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 66 63 36 25 »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles…

Les jardins sont ouverts toute l’année, en accès libre et gratuit ! De nombreuses animations et visites guidées sont également organisées. Les jardins sont accessibles gratuitement en visite libre,

du 1er avril au 31 octobre, de 9h00 à 17h00.

Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda

Une visite ludique et sensorielle de deux sites incontournables de Chavaniac-Lafayette, pour aborder le patrimoine naturel et culturel de la Haute-Loire.

S.Perera/CBNMC