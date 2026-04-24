Visite ludique du jardin Niwa Hanagara, Jardin Niwa Hanagara, Lille

Visite ludique du jardin Niwa Hanagara Samedi 6 juin, 14h00 Jardin Niwa Hanagara Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

La maison de quartier Les Moulins vous embarque pour une aventure ludique au cœur du jardin Niwa Hanagara ! À travers un jeu de pistes, partez à la découverte de ce véritable poumon vert du quartier, cultivé et animé toute l’année par ses adhérents et ses passionnés de jardinage. Un lieu vivant, riche et surprenant, où nature et convivialité se rencontrent à chaque détour.

Jardin Niwa Hanagara 9 bis rue Edouard HERRIOT 59000 LILLE Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03.20.53.45.05 https://maisondequartierlesmoulins.fr/ https://www.facebook.com/maisondequartiermoulins/ Le jardin Niwa Hanagara est un espace collectif de 3000 m² situé au cœur des résidences de Belfort dans le quartier Moulins à Lille. Créé en 2017, il a transformé un lieu autrefois délaissé en un véritable espace de nature, de convivialité et de solidarité.

Porté par une forte implication des adhérents de la maison de quartier les moulins, le jardin accueille des activités variées : jardinage, maraîchage, bricolage et chantiers participatifs tout au long de l’année. Depuis 2024, un nouvel élan dynamise le lieu, notamment avec la création de 16 parcelles potagères, rapidement adoptées par les habitants.

Au-delà de sa dimension écologique, Niwa Hanagara est un véritable lieu de vie qui favorise les rencontres, les échanges de savoir-faire et les initiatives collectives, contribuant ainsi à renforcer le lien social au sein du quartier. Longer l’immeuble abritant l’espace jeunesse, et, par l’arrière, accédez aux grilles du jardin lors des évènements.

Ouverture à l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026

©Maison de quartier Les Moulins