Informations pratiques

Montélimar

Visite ludique du musée et atelier pour les 6 12 ans

Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 11:30:00

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-27

Dans le cadre de l’exposition Nicolas Bouvier, Voyages au Levant , le musée propose une visite ludique destinée aux 6-12 ans pour découvrir le travail de l’écrivain voyageur.

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Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45

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English :

As part of the exhibition “Nicolas Bouvier, Voyages au Levant,” the museum is offering a fun-filled tour for children ages 6–12 to discover the work of this travel writer.

L’événement Visite ludique du musée et atelier pour les 6 12 ans Montélimar a été mis à jour le 2026-08-24 par Montélimar Tourisme Agglomération