Visite ludique du musée et atelier pour les 6 12 ans Place de Provence Montélimar
mardi 20 octobre 2026 · Place de Provence · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Visite ludique du musée et atelier pour les 6 12 ans
Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20 11:30:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27
Dans le cadre de l’exposition Nicolas Bouvier, Voyages au Levant , le musée propose une visite ludique destinée aux 6-12 ans pour découvrir le travail de l’écrivain voyageur.
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Place de Provence Musée d’art contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45
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English :
As part of the exhibition “Nicolas Bouvier, Voyages au Levant,” the museum is offering a fun-filled tour for children ages 6–12 to discover the work of this travel writer.
L’événement Visite ludique du musée et atelier pour les 6 12 ans Montélimar a été mis à jour le 2026-08-24 par Montélimar Tourisme Agglomération
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