Visite ludique d’Uzès, Office de tourisme d’Uzès, Uzès

Informations pratiques

Visite ludique d’Uzès 19 et 20 septembre Office de tourisme d’Uzès Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Re-découvrez Uzès autrement !

A l’occasion des Journées du Patrimoine, vivez une expérience originale et gratuite avec Kuriooz.

Au programme : énigmes, quiz interactifs, extraits de films, photos d’époque et documents historiques plusieurs fois centenaires…

Une exploration immersive qui séduira petits et grands, amateurs d’histoire ou simples curieux.

Jouez quand vous voulez, en totale autonomie, avec un simple téléphone. Accessible dès 8 ans, seul, entre amis ou en famille.

Une nouvelle façon de (re)découvrir le patrimoine local et de percer ses secrets les mieux gardés !

kuriooz.com

Office de tourisme d’Uzès 1 place Albert 1er, 30700 Us Uzès 30700 Gard Occitanie https://kuriooz.com

Re-découvrez Uzès autrement !

©KURIOOZ