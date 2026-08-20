Visite guidée « Les malheurs de l’Amiral », Musée Georges Borias, Uzès

Informations pratiques

Visite guidée « Les malheurs de l’Amiral » 19 et 20 septembre Musée Georges Borias Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Né à Uzès, l’amiral de Brueys connut une fin tragique lors de la campagne d’Égypte menée par Napoléon Bonaparte. Mais après sa mort, sa mémoire elle-même fut menacée, comme en témoignent les nombreux périls affrontés par sa statue et ses portraits…

Musée Georges Borias Place de l’Evéché, 30700 Uzès, France Uzès 30700 Gard Occitanie 33466224023 https://uzesmusee.blogspot.com Depuis 1978, le musée est installé dans l’ancien palais épiscopal du XVIIe siècle, superbe bâtiment entre ville et garrigue. Les salles offrent un agréable parcours aux thèmes variés. Parc de stationnement. Gare desservie par les lignes de train en direction de Nîmes et Avignon.

Né à Uzès, l’amiral de Brueys a connu une fin tragique lors de la campagne d’Egypte de Napoléon Bonaparte. Mais même après sa mort, sa mémoire a été menacée, avec les périls affrontés par sa statue…

© Marion Bosc