Autrefois, Uzès, Médiathèque d’Uzès, Uzès

Informations pratiques

Autrefois, Uzès 4 – 26 septembre Médiathèque d’Uzès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T10:00:00+02:00 – 2026-09-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Exposition patrimoniale

Autrefois, Uzès : La vie quotidienne au début du 20ème siècle

« Autrefois, Uzès » propose une plongée sensible et vivante dans l’histoire de la ville, en mettant au cœur de sa démarche celles et ceux qui l’ont façonnée. L’ambition est simple : raconter Uzès autrement. Non pas seulement à travers ses pierres et ses monuments, mais à travers les visages, les gestes du quotidien, les lieux de sociabilité et les souvenirs partagés.

L’exposition présente une sélection de photographies datant de la fin du XIXᵉ siècle et du début du XXᵉ siècle (environ 1890–1935), issues du fonds patrimonial photographique et iconographique de la ville d’Uzès, mettant en lumière la vie quotidienne à Uzès : scènes de famille, cafés, commerces, activités sportives, transports, moments de fête ou de travail.

Le projet présente également une dimension résolument participative puisque les Uzétiennes et les Uzétiens ont été invités à participer directement à cette mémoire collective en partageant leurs propres photographies anciennes, intégrées dans l’exposition.

Le projet est présenté par Les Azimutés d’Uzès et mené en partenariat avec la médiathèque intercommunale d’Uzès et la Mairie d’Uzès dans une dynamique à la fois patrimoniale, culturelle et territoriale.

En écho à ce regard tourné vers le passé, un concours « Uzès Insolite » invite habitants et visiteurs à poser un regard contemporain, créatif et original sur la ville. Grâce à ces deux volets complémentaires: l’exposition patrimoniale participative et le concours photographique contemporain, nous ferons dialoguer les époques, les regards et les expériences de vie à Uzès.

Médiathèque d’Uzès 8 Rue Port Royal, 30700 Uzès Uzès 30700 Gard Occitanie 04 66 03 02 03 https://www.mediatheques.ccpaysduzes.fr/bibliotheque/mediatheque-uzes Située dans un ancien hôtel particulier alliant architecture ancienne et contemporaine, la médiathèque d’Uzès propose sur 5 niveaux :

– un espace presse

– un espace pour les adultes (BD, romans, documentaires, livres audio et gros caractères)

– une salle de travail avec des postes informatiques et l’accès au Wifi

– un espace audiovisuel (CD, DVD), une bibliothèque jeunesse, une salle de conférences et de projections

– un espace d’exposition

et différents espaces extérieurs pour le loisir et la détente.

La vie quotidienne au début du 20ème siècle

Sylvie Beaumont