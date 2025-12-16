Visite ludique en famille Collection de sons Musée des Ursulines Mâcon
Visite ludique en famille Collection de sons Musée des Ursulines Mâcon samedi 21 mars 2026.
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-03-21 10:30:00
fin : 2026-03-21 11:30:00
2026-03-21
Les petits visiteurs sont invités à observer quelques tableaux du musée pour en entendre chaque détail ! Ensemble, parents et enfants construisent une histoire qui mobilise tous les sens à l’aide d’accessoires à glaner sur leur parcours.
Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands. Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance.
Public Familles. Dès 3 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h.
Sur inscription. .
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr
English : Visite ludique en famille Collection de sons
