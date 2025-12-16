Visite ludique en famille Collection de sons Musée des Ursulines Mâcon

Visite ludique en famille Collection de sons

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21 11:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Les petits visiteurs sont invités à observer quelques tableaux du musée pour en entendre chaque détail ! Ensemble, parents et enfants construisent une histoire qui mobilise tous les sens à l’aide d’accessoires à glaner sur leur parcours.

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands. Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance.

Public Familles. Dès 3 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h.

Sur inscription. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite ludique en famille Collection de sons

L’événement Visite ludique en famille Collection de sons Mâcon a été mis à jour le 2025-12-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)