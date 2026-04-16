Visite ludique en famille du Verger BIO de Quinsac Lieu-dit Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche
Visite ludique en famille du Verger BIO de Quinsac Lieu-dit Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche lundi 27 juillet 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Visite ludique en famille du Verger BIO de Quinsac
Lieu-dit Quinsac 10 bourg de Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 16:00:00
fin : 2026-07-27 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Le Verger BIO de Quinsac se trouve à 45 minutes de Limoges, à 15 minutes de la cité médiévaleSaint Yrieix la Perche et à 10 minutes de Ségur le Château, classé parmi Les Plus Beaux villages de France. Nous nous trouvons dans le bourg de Quinsac.
Nous vous donnons rdv pour une visite ludique pour toute la famille d’un verger en biodynamie. Venez découvrir en vous amusant le métier d’arboriculteur et la biodiversité d’un verger. Dégustation de nos produits. .
Lieu-dit Quinsac 10 bourg de Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 42 32 26 levergerbiodequinsac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite ludique en famille du Verger BIO de Quinsac
L’événement Visite ludique en famille du Verger BIO de Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays de Saint-Yrieix
À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)
- Spectacle Le Carnaval des Animaux Sud-américains Ensemble Almaviva Saint-Yrieix-la-Perche 23 avril 2026
- Foire de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 24 avril 2026
- Loto des Restos du Coeur de Saint-Yrieix Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche 25 avril 2026
- Musée numérique Collection Impressionisme Saint-Yrieix-la-Perche 25 avril 2026
- Découvertes en réalité virtuelle VOYAGE NUMÉRIQUE Saint-Yrieix-la-Perche 25 avril 2026