Visite ludique en famille du Verger BIO de Quinsac Lieu-dit Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

Visite ludique en famille du Verger BIO de Quinsac

Lieu-dit Quinsac 10 bourg de Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 16:00:00

fin : 2026-07-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Le Verger BIO de Quinsac se trouve à 45 minutes de Limoges, à 15 minutes de la cité médiévaleSaint Yrieix la Perche et à 10 minutes de Ségur le Château, classé parmi Les Plus Beaux villages de France. Nous nous trouvons dans le bourg de Quinsac.

Nous vous donnons rdv pour une visite ludique pour toute la famille d’un verger en biodynamie. Venez découvrir en vous amusant le métier d’arboriculteur et la biodiversité d’un verger. Dégustation de nos produits. .

Lieu-dit Quinsac 10 bourg de Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 42 32 26 levergerbiodequinsac@gmail.com

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English : Visite ludique en famille du Verger BIO de Quinsac

L’événement Visite ludique en famille du Verger BIO de Quinsac Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays de Saint-Yrieix