Informations pratiques

Visite ludique « Jardin des neuf soleils » pour les 20 mois – 3 ans 18 et 19 septembre CAPC – musée d’art contemporain Gironde

Gratuit sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Cette visite invite à entrer dans l’univers de Trevor Yeung, qui a plongé le musée non pas dans l’obscurité, mais dans une atmosphère verte. À travers un ancien conte venu de Chine, bercés par le son des carillons, les visiteurs voyageront entre arc-en-ciel, lune et neuf soleils.

CAPC – musée d’art contemporain 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556008150 https://www.capc-bordeaux.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.capc-bordeaux.fr/Formulaire-visite-ludique-Jardin-des-9-soleils »}] Vaste trapèze dont toutes les façades extérieures sont identiques, sauf l’entrée à l’est. A chaque étage, et sur le même axe, une baie en arc plein cintre en briques a été percée. Une forte corniche couronne le tout. La façade Est présente trois grandes arcades plein cintre ouvrant sur un vaste porche voûté d’arêtes et dont chaque compartiment est renforcé par des arcs doubleaux retombant sur des pilastres engagés dans le pilier proprement dit. Cette façade a des ouvertures rectangulaires et est entièrement construite en pierre de taille. A l’entrée fait suit un vaste magasin central non voûté, dont la toiture repose directement sur de grands arcs diaphragmes. Cette salle est divisée en son centre par une série d’arcs plein cintre. Tout autour, à partir de la naissance des grands arcs, a été aménagé un plancher destiné à l’entrepôt des marchandises. Cette partie comporte plusieurs compartiments voûtés d’arêtes. Plus à l’extérieur, des poutres renforcées par des moises supportent le second étage non voûté, également divisé par une série d’arcs. L’accès à ces différents niveaux se fait par des escaliers situés au fond de la grande salle, la terrasse se trouvant au niveau du second étage. Une entrée sur le cours Xavier Arnozan mène à des bureaux par l’intermédiaire d’un escalier à vis de Saint-Gilles, à voûte annulaire. Tram : Ligne B, arrêt Capc. Ligne C, arrêt Jardin Public (depuis la gare). Ligne D, arrêt Quinconces. Bus : Lignes 4, 5N, 6, 15 et 29, arrêt Jardin public. Parcs de stationnement : Quinconces (allées de Chartres). Cité Mondiale (20 quai des Chartrons). Jean Jaurès (place Jean-Jaurès). La Bourse (quai du Maréchal Lyautey).

Cette visite invite à entrer dans l’univers de Trevor Yeung, qui a plongé le musée non pas dans l’obscurité, mais dans une atmosphère verte. À travers un ancien conte venu de Chine, et bercé par le…

© Thibault Mahieux