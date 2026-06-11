Visite méditative avec Jennifer Aujame au coeur de l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes
Visite méditative avec Jennifer Aujame au coeur de l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Visite méditative avec Jennifer Aujame au coeur de l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes Jeudi 9 juillet, 18h15 Ille-et-Vilaine
Jennifer Aujame vous invite à une méditation guidée au cœur de l’exposition “Le Complexe des flûtes sacrées”.
**Visite méditative Avec l’artiste Jennifer Aujame**
**Dans le cadre de l’expsoition « Le Complexe des flûtes sacrées »**
BASALT, Galerie Daphne Oram
gratuit (dans la limite des places disponibles)
réservation par mail : [public@basalt.bzh](mailto:public@basalt.bzh)
Cet événement est proposé dans le cadre de Cet été à Rennes
**La visite méditative, c’est quoi ?**
Jennifer Aujame vous invite à une méditation guidée au cœur de l’exposition “Le Complexe des flûtes sacrées”.
Réalisatrice de documentaire audio et professeure d’Hatha Yoga, elle propose une lecture méditative originale des œuvres de l’exposition sonore le temps d’une respiration collective.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T18:15:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T20:00:00.000+02:00
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publics@basalt.bzh
Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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