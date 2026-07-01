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Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées », Basalt, Rennes

jeudi 9 juillet 2026 · Basalt · Rennes

Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées », Basalt, Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Lieu
Basalt
Adresse
La Longère - 66-68 canal saint-martin
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
sur inscription

Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Jeudi 9 juillet, 18h15 Basalt Ille-et-Vilaine

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T18:15:00+02:00 – 2026-07-09T19:15:00+02:00
Fin : 2026-07-09T18:15:00+02:00 – 2026-07-09T19:15:00+02:00

La visite méditative, c’est quoi ?
Jennifer Aujame vous invite à une méditation guidée au cœur de l’exposition “Le Complexe des flûtes sacrées”.
Réalisatrice de documentaire audio et professeure d’Hatha Yoga, elle propose une lecture méditative originale des œuvres de l’exposition sonore le temps d’une respiration collective.

Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Rennes 35700 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne
Jennifer Aujame vous invite à une méditation guidée au cœur de l’exposition “Le Complexe des flûtes sacrées” présentée à BASALT durant tout l’été.

Basalt

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