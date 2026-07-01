Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées », Basalt, Rennes

Informations pratiques

Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Jeudi 9 juillet, 18h15 Basalt Ille-et-Vilaine

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T18:15:00+02:00 – 2026-07-09T19:15:00+02:00

Fin : 2026-07-09T18:15:00+02:00 – 2026-07-09T19:15:00+02:00

La visite méditative, c’est quoi ?

Jennifer Aujame vous invite à une méditation guidée au cœur de l’exposition “Le Complexe des flûtes sacrées”.

Réalisatrice de documentaire audio et professeure d’Hatha Yoga, elle propose une lecture méditative originale des œuvres de l’exposition sonore le temps d’une respiration collective.

Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Rennes 35700 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne

Jennifer Aujame vous invite à une méditation guidée au cœur de l’exposition “Le Complexe des flûtes sacrées” présentée à BASALT durant tout l’été.

Basalt