Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées », Basalt, Rennes
jeudi 9 juillet 2026 · Basalt · Rennes
Informations pratiques
Visite méditative dans l’exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Jeudi 9 juillet, 18h15 Basalt Ille-et-Vilaine
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T18:15:00+02:00 – 2026-07-09T19:15:00+02:00
Fin : 2026-07-09T18:15:00+02:00 – 2026-07-09T19:15:00+02:00
La visite méditative, c’est quoi ?
Jennifer Aujame vous invite à une méditation guidée au cœur de l’exposition “Le Complexe des flûtes sacrées”.
Réalisatrice de documentaire audio et professeure d’Hatha Yoga, elle propose une lecture méditative originale des œuvres de l’exposition sonore le temps d’une respiration collective.
Basalt La Longère – 66-68 canal saint-martin Rennes 35700 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne
Jennifer Aujame vous invite à une méditation guidée au cœur de l’exposition “Le Complexe des flûtes sacrées” présentée à BASALT durant tout l’été.
Basalt
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Explorez la friche !, Antipode, Rennes 1 juillet 2026
- La ludothèque en plein air ! Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes 1 juillet 2026
- Fête de l’été et de l’éducation populaire Maison de quartier La Bellangerais Rennes 1 juillet 2026
- Explorez la friche ! Antipode Rennes 1 juillet 2026
- VIDE TA CHAMBRE ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes 1 juillet 2026