Visite-midi Kaleidoscoop, Kaleidoscoop, Strasbourg

Informations pratiques

Visite-midi Kaleidoscoop Vendredi 18 septembre, 12h00 Kaleidoscoop Bas-Rhin

Le nombre de place est limité à 30 participant·es. Prévoir un pique-nique à tirer du sac ou possibilité de commander un plat au bistrot (10 €)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T12:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T12:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir un bâtiment remarquable, construit au début des années 1900 par la COOP Alsace, pour y installer une boulangerie industrielle et son administration.

Vous découvrirez l’histoire du fameux bâtiment à la grande cheminée, ainsi que l’ensemble des rénovations menées en 2022 pour accueillir les activités de Kaleidoscoop, un lieu de vie et de travail transfrontalier.

Après la visite, nous vous proposons de prendre un repas tiré du sac dans notre cuisine partagée. Vous y rencontrerez nos résidents, tous engagés dans les transitions sociale, environnementale et économique. Le café est offert !

Kaleidoscoop 5 rue de la Coopérative, 67000, Strasbourg Strasbourg 67000 Port du Rhin Bas-Rhin Grand Est 0680625865 https://www.kaleidos.coop/ https://www.facebook.com/KaleidosCoop.Strasbourg;https://www.instagram.com/kaleidoscoop.strasbourg/;https://fr.linkedin.com/company/kaleidoscoop-sxb [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/kaleidoscoop/evenements/18-09-midi-visite-journees-europeennes-du-patrimoine »}] Kaleidoscoop est un lieu de vie et de travail transfrontalier, où l’on œuvre au quotidien à une transition économique, écologique et sociale. Cette friche industrielle de 3 000 m² fraîchement réhabilitée accueille bureaux, espaces de coworking, centre de coopération transfrontalier, salles événementielles, café et boutique responsables. Ici, on partage et on apprend un nouveau rapport au monde et au travail, plus éthique, plus équitable, au service de l’humain et de la planète. Tram D : Starcoop / Port du Rhin ; Bus ligne 2 : Capitainerie / Coopérative ; Arceaux pour vélo

Nous vous invitons à découvrir un bâtiment remarquable, construit au début des années 1900 par la COOP Alsace, pour y installer une boulangerie industrielle et son administration.

©Avant Kaleidoscoop