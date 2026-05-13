Visite Mupop + concert, MuPop, musée des musique populaires, Montluçon

Visite Mupop + concert Samedi 23 mai, 10h00 MuPop, musée des musique populaires Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Visite nocturne du MuPoP et concert sur la place Polnareff

MuPop, musée des musique populaires 3 Rue Notre Dame, 03100 Montluçon, France Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470021960 https://www.mupop.fr https://fr-fr.facebook.com/mupopmontlucon Le concept inédit du MuPop repose sur l’expérience sensorielle. Le visiteur, dès son entrée, devient acteur. Il s’approprie les instruments, les univers et les sons. Il explore, découvre et vit la musique. Son système d’écoute devient la clé qui ouvre les portes du son. Seul maître à bord, il choisit ses plages musicales, parmi les huit heures de musique réparties en 150 points d’écoute autonomes. Le Système d’écoute mobile individuel (SEM) a été spécifiquement conçu pour le MuPop. Il se compose d’un casque ouvert et d’un boîtier pointeur permettant d’élaborer son propre programme musical. Cinq écrans tactiles au contenu ludique permettent de tester ses connaissances sur les instruments phares de la musique populaire. Accès A71 sortie Montluçon A714. En bus avec le réseau Maelis : Lignes A à F – arrêt Marx Dormoy – Lignes A, B, F – arrêt Hôtel de ville.

Visite nocturne du MuPoP et concert sur la place Polnareff

©D VALENCE