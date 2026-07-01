Visite nocturne à la lampe torche, Place de l’abbé Larue, Lyon

Informations pratiques

Visite nocturne à la lampe torche 19 et 20 septembre Place de l’abbé Larue Métropole de Lyon

Réservation obligatoire sur https://www.billetweb.fr/pro/lesdemoisellesdupatrimoine (Tarifs : 10€ par personne, gratuit pour les moins de 8 ans). Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:15:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00

A la tombée du jour, goûtez à l’atmosphère envoûtante d’une visite nocturne au coeur de la colline qui prie. Muni d’une lampe-torche (distribuée par la guide ) vous observerez différemment les bâtiments qui vous entourent.

Votre guide vous entraîne pendant plus de 1h30 à la découverte de la colline de Fourvière jusqu’au Vieux Lyon.

Découvrez au crépuscule ce quartier emblématique, ses ruelles pittoresques, ses légendes et histoires mystérieuses , ses lieux insolites sous un nouveau jour

Place de l’abbé Larue Place de l’abbé 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/lesdemoisellesdupatrimoine »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.42.07.98.15 »}, {« type »: « email », « value »: « lesdemoisellesdupatrimoine@gmail.com »}]

A la tombée du jour, goûtez à l’atmosphère envoûtante d’une visite nocturne au coeur de la colline qui prie. Muni d’une lampe-torche (distribuée par la guide ) vous observerez différemment les qui à…

©lesdemoisellesdupatrimoine