UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lyon

Visite nocturne à la lampe torche, Place de l’abbé Larue, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'abbé Larue · Lyon

Visite nocturne à la lampe torche, Place de l’abbé Larue, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de l'abbé Larue
Adresse
Place de l'abbé 69005 Lyon
Ville
69005 Lyon
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Réservation obligatoire sur https://www.billetweb.fr/pro/lesdemoisellesdupatrimoine (Tarifs : 10€ par personne, gratuit pour les moins de 8 ans). Places limitées

Visite nocturne à la lampe torche 19 et 20 septembre Place de l’abbé Larue Métropole de Lyon

Réservation obligatoire sur https://www.billetweb.fr/pro/lesdemoisellesdupatrimoine (Tarifs : 10€ par personne, gratuit pour les moins de 8 ans). Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T20:15:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00

A la tombée du jour, goûtez à l’atmosphère envoûtante d’une visite nocturne au coeur de la colline qui prie. Muni d’une lampe-torche (distribuée par la guide ) vous observerez différemment les bâtiments qui vous entourent.
Votre guide vous entraîne pendant plus de 1h30 à la découverte de la colline de Fourvière jusqu’au Vieux Lyon.
Découvrez au crépuscule ce quartier emblématique, ses ruelles pittoresques, ses légendes et histoires mystérieuses , ses lieux insolites sous un nouveau jour

Place de l’abbé Larue Place de l’abbé 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/lesdemoisellesdupatrimoine »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.42.07.98.15 »}, {« type »: « email », « value »: « lesdemoisellesdupatrimoine@gmail.com »}]
A la tombée du jour, goûtez à l’atmosphère envoûtante d’une visite nocturne au coeur de la colline qui prie. Muni d’une lampe-torche (distribuée par la guide ) vous observerez différemment les qui à…

©lesdemoisellesdupatrimoine

À voir aussi à Lyon (Métropole de Lyon)