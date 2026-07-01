Visite nocturne à la lampe torche, Place de l’abbé Larue, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Place de l'abbé Larue · Lyon
Informations pratiques
Visite nocturne à la lampe torche 19 et 20 septembre Place de l’abbé Larue Métropole de Lyon
Réservation obligatoire sur https://www.billetweb.fr/pro/lesdemoisellesdupatrimoine (Tarifs : 10€ par personne, gratuit pour les moins de 8 ans). Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T20:15:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00
A la tombée du jour, goûtez à l’atmosphère envoûtante d’une visite nocturne au coeur de la colline qui prie. Muni d’une lampe-torche (distribuée par la guide ) vous observerez différemment les bâtiments qui vous entourent.
Votre guide vous entraîne pendant plus de 1h30 à la découverte de la colline de Fourvière jusqu’au Vieux Lyon.
Découvrez au crépuscule ce quartier emblématique, ses ruelles pittoresques, ses légendes et histoires mystérieuses , ses lieux insolites sous un nouveau jour
Place de l’abbé Larue Place de l’abbé 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/lesdemoisellesdupatrimoine »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.42.07.98.15 »}, {« type »: « email », « value »: « lesdemoisellesdupatrimoine@gmail.com »}]
A la tombée du jour, goûtez à l’atmosphère envoûtante d’une visite nocturne au coeur de la colline qui prie. Muni d’une lampe-torche (distribuée par la guide ) vous observerez différemment les qui à…
©lesdemoisellesdupatrimoine
À voir aussi à Lyon (Métropole de Lyon)
- Webinaire GOOGLE « Je valorise mon profil pro sur les réseaux sociaux, je sécurise mon identité numérique sur Internet », Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 7 juillet 2026
- LA GAILLE ESPACE GERSON Lyon 8 juillet 2026
- Comptines et musique, place Gisele halimi, Lyon 9 juillet 2026
- L’EVADATION DE LA TOUR FATALE ENFLAMMEE ESPACE GERSON Lyon 22 juillet 2026
- J’apprends à mieux me connaître pour affiner mon projet professionnel (Niv 1), Lyon – DR AUVERGNE-RHONE-ALPES, Lyon 28 août 2026