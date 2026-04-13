Visite nocturne à la lanterne de l’exposition temporaire, Musée du Pays d’Ussel, Ussel
Visite nocturne à la lanterne de l’exposition temporaire, Musée du Pays d’Ussel, Ussel samedi 23 mai 2026.
Visite nocturne à la lanterne de l’exposition temporaire Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Pays d’Ussel Corrèze
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Visite nocturne à la lanterne de l’exposition temporaire « Atours & Elégance » : la mode et le costume traditionnel en Pays d’Ussel de 1880 à 1940
Musée du Pays d’Ussel 12 Rue Michelet, 19200 Ussel, France Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555725469 https://www.ussel19.fr/musee Le musée est consacré à l’histoire, aux arts et aux traditions du pays d’Ussel, entre le plateau de Millevaches, la vallée de la Triouzoune et la haute vallée de la Dordogne.
Un musée en plusieurs parties :
– L’hôtel Bonnot de Bay est consacré aux métiers disparus ou en voie de disparition (forge, tissage, sabotier, travail de la paille, du bois) et à la vie domestique. Des tapisseries des ateliers marchois des XVIIe-XVIIIe siècles et des œuvres des « peintres-cartonniers » du XXe siècle sont présentées au fil des salles.
– Imprimerie, consacrée à l’impression lithographique et typographique, avec le matériel de l’imprimerie lithographique Dumond, spécialisée dans l’impression de partitions musicales. Des stages d’initiation à la lithographie y sont organisés tous les étés.
– Maison Moncourier-Beauregard : modeste témoin de l’habitat ussellois sous l’Ancien Régime.
– Chapelle des Pénitents : donnée à la confrérie des pénitents bleus en 1677, elle abrite les collections d’art et d’ethnographie religieuse. Entrée libre, horaires variables selon les expositions
Visite nocturne à la lanterne de l’exposition temporaire « Atours & Elégance » : la mode et le costume traditionnel en Pays d’Ussel de 1880 à 1940
©Musée du Pays d’Ussel
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