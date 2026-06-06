Visite nocturne à la lanterne Parthenay RDV au CIAP Parthenay samedi 11 juillet 2026.

Parthenay

Visite nocturne à la lanterne Parthenay

RDV au CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:30:00

fin : 2026-07-11 22:45:00

Date(s) :

2026-07-11

Visite à la lanterne

Lorsque la nuit tombe, Parthenay dévoile une facette beaucoup plus sombre. Ces visites vous feront revivre la nuit au Moyen Âge et notamment l’atmosphère truculente dans les tavernes.

À la lueur de vos lanternes, vous y entendrez des histoires de chevalerie, de sorcellerie et de brigandage.

Une expérience unique !

Réservation obligatoire .

RDV au CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24

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English : Visite nocturne à la lanterne Parthenay

L’événement Visite nocturne à la lanterne Parthenay Parthenay a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine