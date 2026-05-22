Parthenay

Jazz bat la campagne La Clave

Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Jazz bat la campagne Concert La Clave SOIREE SALSA MUY CALIENTE!

LA CLAVE, nous sommes cinq musiciens professionnels spécialisés dans la musique cubaine, notamment le son, la guaracha, le cha-cha-cha, le boléro et la bachata, ainsi que des rythmes plus actuels comme le changüí, le songo et la timba cubaine. Ce sont des rythmes entraînants qui raviront les danseurs. Chaque musicien excelle dans son instrument DAILIN PEREZ (chant, percussions et guitare), NAIKO DOMINGUEZ (chant et guitare), BARBARITO LUGONES (congas), RADAY ERCIA (bongos, cloches et chant) et LUIS DANIEL OLIBERO (flûte, saxophone et chant). .

Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lejazzbatlacampagne.com

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English :

L’événement Jazz bat la campagne La Clave Parthenay a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine