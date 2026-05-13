Visite nocturne du musée des Avelines, Musée des Avelines, Saint-Cloud

Visite nocturne du musée des Avelines Samedi 23 mai, 19h00 Musée des Avelines Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Au cœur d’une ancienne villa des années 30, le musée des Avelines vous accueille en soirée dans le cadre de l’exposition « Saint-Cloud dans les nuages, une aventure aéronautique ».

Pendant ce voyage aéronautique, découvrez l’histoire de l’aéronautique à Saint-Cloud, entre les envolées des premiers ballons, le pionnier Alberto Santos-Dumont et l’Aéro-Club féminin, puis concluez la visite par un simulateur de vol.

Musée des Avelines 60 Rue Gounod, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 0146026718 https://www.musee-saintcloud.fr Le musée des Avelines, musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, est un lieu convivial. Il accueille tous les publics pour des rencontres enthousiastes autour de l’art et du patrimoine. Situé dans une ancienne villa des années 1930 au cœur d’un jardin arboré, ses espaces ont été réhabilités donnant au musée le caractère d’une demeure de collectionneur. Accès SNCF : Arrêt gare de Saint-Cloud (ligne St-Lazare/Versailles/St-Nom-la-Bretèche ou La Défense/ La Verrière). Métro Ligne 10 : Arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud. Tramways T2 : Arrêt Parc de Saint-Cloud. Bus 160, 460, 467 : Arrêt Général Leclerc.

Visite libre de l’exposition « Saint-Cloud dans les nuages, une aventure aéronautique »

© Gilles Plagnol