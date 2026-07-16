Visite nocturne : Une exploration originale et décalée, Archives départementales Des Vosges, Épinal

Informations pratiques

Visite nocturne : Une exploration originale et décalée Vendredi 18 septembre, 20h00 Archives départementales Des Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Une exploration originale et décalée pour découvrir nos trésors sous un nouveau jour… c’est-à-dire la nuit ! Chaque visiteur est muni d’une lampe de poche et guidé par un archiviste dans les couloirs obscurs du bâtiment.

Sur inscription.

Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0329818070 »}, {« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}]

Visites nocturnes

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