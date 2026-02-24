Visite nocturne Vérités ou clichés la nuit au Moyen Âge Asnières-sur-Vègre

Visite nocturne Vérités ou clichés la nuit au Moyen Âge

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Deux médiateurs tentent de s’approcher de la réalité historique sur la nuit médiévale. Lors de cette visite participative et ludique, à vous de démêler le vrai du faux !

> Accessible avec un billet du manoir de La Cour sans supplément.

< Réservation conseillée > .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Two mediators attempt to get to the heart of the historical reality of the medieval night. It’s up to you to find out what’s real and what’s not!

