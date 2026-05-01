Visite olfactive des jardins de la Villa Carmignac Villa Carmignac Hyères

Hyères

Visite olfactive des jardins de la Villa Carmignac

Villa Carmignac Porquerolles Hyères Var

Tarif : 0 – 0 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17 2026-09-12

Accompagnés par l’ethnobotaniste Clarisse Lebas, vous partirez à la rencontre des plantes qui habitent les jardins de la Villa.

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Villa Carmignac Porquerolles Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 65 25 50 reservation@villacarmignac.com

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English : Olfactory tour of the Villa Carmignac gardens

Accompanied by ethnobotanist Clarisse Lebas, you’ll discover the plants that inhabit the Villa’s gardens.

L’événement Visite olfactive des jardins de la Villa Carmignac Hyères a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Provence Méditerranée