Visite olfactive des jardins de la Villa Carmignac Villa Carmignac Hyères
Visite olfactive des jardins de la Villa Carmignac Villa Carmignac Hyères dimanche 17 mai 2026.
Hyères
Visite olfactive des jardins de la Villa Carmignac
Villa Carmignac Porquerolles Hyères Var
Tarif : 0 – 0 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17 2026-09-12
Accompagnés par l’ethnobotaniste Clarisse Lebas, vous partirez à la rencontre des plantes qui habitent les jardins de la Villa.
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Villa Carmignac Porquerolles Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 65 25 50 reservation@villacarmignac.com
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English : Olfactory tour of the Villa Carmignac gardens
Accompanied by ethnobotanist Clarisse Lebas, you’ll discover the plants that inhabit the Villa’s gardens.
L’événement Visite olfactive des jardins de la Villa Carmignac Hyères a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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