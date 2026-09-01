Visite papale LOURDES Lourdes
samedi 26 septembre 2026 · LOURDES · Lourdes
Informations pratiques
Lourdes
Visite papale
LOURDES 1 Avenue Monseigneur Théas Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Le pape Léon XIV vient à Lourdes comme pèlerin, au milieu des pèlerins du monde entier. Dans ce sanctuaire où les malades, les personnes fragiles et ceux qui souffrent occupent la première place, il souhaite encourager l’espérance et la foi. Déjà venu deux fois dans sa jeunesse, il retrouve un lieu qui a marqué son chemin spirituel.
Informations complémentaires aux coordonnées indiquées.
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LOURDES 1 Avenue Monseigneur Théas Lourdes 65108 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Pope Leo XIV came to Lourdes as a pilgrim, among pilgrims from all over the world. At this shrine, where the sick, the frail, and those who suffer take precedence, he wishes to encourage hope and faith. Having already visited twice in his youth, he returns to a place that has shaped his spiritual journey.
For more information, please contact the numbers listed.
L’événement Visite papale Lourdes a été mis à jour le 2026-08-17 par OT de Lourdes|CDT65
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