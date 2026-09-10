Visite parc et château de Corcelles, Château de Corcelles, Charolles

Informations pratiques

Visite parc et château de Corcelles 19 et 20 septembre Château de Corcelles Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château de Corcelles est un château construit entre 1905 et 1908 au style éclectique. Installé dans un parc magnifique, il fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments historiques.

Lors de cette visite libre et commentée, vous découvrirez l’extérieur du bâtiment ainsi que le rez-de-chaussée du château. Vous pourrez ainsi admirer les vitraux réalisés par Lucien Bégule, grand peintre verrier de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

Château de Corcelles Château de Corcelles, 71120 Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Le château de Corcelles est un château construit entre 1905 et 1908 au style éclectique. Installé dans un parc magnifique, il fait l’objet d’une inscription au titre des Monuments historiques.

©ville de Charolles