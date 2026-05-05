Visite- Parcours Fleurs & Senteurs Promenade du Clair de Lune Dinard

Dinard

Visite- Parcours Fleurs & Senteurs

Promenade du Clair de Lune Piscine du Prieuré Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Pour la quatrième année consécutive, la ville de Dinard, en partenariat avec la maison de parfums Divine, vous propose une aventure olfactive le long de la promenade du Clair de Lune. Un parcours, ponctué de panneaux informatifs, vous attend pour émerveiller petits et grands. Prenez le temps de sentir fleurs, feuilles, écorces,… et de découvrir, cette année, la thématique saveurs , avec les variétés de fleurs et baies comestibles qui ont été installées face à la mer. Par respect pour chacun et afin que la féérie dure le plus longtemps possible, merci par avance de ne pas cueillir les fleurs, fruits, herbes et autres végétaux ponctuant la promenade !

Promenade du Clair de Lune

Du 13 juillet au 23 août 2026

Visites commentées le jeudi matin à 10h30 Rendez-vous en surplomb de la piscine découverte du Prieuré .

Promenade du Clair de Lune Piscine du Prieuré Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

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English :

L’événement Visite- Parcours Fleurs & Senteurs Dinard a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme