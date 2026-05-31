Visite partielle de l’hôtel Leberthon (siège du Crédit Municipal de Bordeaux) et expertises gratuites, Hôtel Leberthon – Crédit municipal de Bordeaux, Bordeaux

Visite partielle de l’hôtel Leberthon (siège du Crédit Municipal de Bordeaux) et expertises gratuites Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel Leberthon – Crédit municipal de Bordeaux Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Construit pour le premier président du Parlement de Bordeaux, cet ensemble architectural harmonieux, reconnu comme l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture bordelaise, fut incontestablement l’une des demeures les plus majestueuses de Bordeaux au XVIIIe siècle. Il abrite depuis 1801 les activités du Crédit Municipal de Bordeaux.

Au programme : découverte partielle du lieu couplée à une exposition retraçant l’histoire de l’institution « Du Mont de piété au Crédit Municipal » (visite libre) et expertises gratuites (bijoux, pierres, tableaux, horlogerie, vins, bibelots, maroquinerie de luxe…)

Visite libre de 10h à 17h30

Exposition : « Du Mont-de-Piété au Crédit Municipal », retraçant l’évolution de cette institution séculaire.

Expertises gratuites (sans rendez-vous) : bijoux, pierres, tableaux, horlogerie, vins, bibelots, maroquinerie de luxe…

De 10h à 13h et de 14h à 17h

Une belle occasion de (re)découvrir un acteur historique du prêt sur gage et de poser un autre regard sur ces objets du quotidien à forte valeur patrimoniale !

Hôtel Leberthon – Crédit municipal de Bordeaux 29 rue du Mirail, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://creditmunicipal-bordeaux.fr Construit pour le premier président du Parlement de Bordeaux, cet ensemble architectural harmonieux, reconnu comme l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture bordelaise, fut incontestablement l’une des demeures les plus majestueuses de Bordeaux au XVIIe siècle. Il abrite depuis 1801 les activités du Crédit Municipal de Bordeaux.

Construit pour le premier président du Parlement de Bordeaux, cet ensemble architectural harmonieux, reconnu comme **l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture bordelaise**, fut incontestablement l’une…

©Crédit Municipal de Bordeaux