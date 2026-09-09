Visite patrimoine sidérurgique du site ArcelorMittal Mardyck, Bureaux Direction ArcelorMittal Dunkerque, Grande-Synthe

Informations pratiques

Visite patrimoine sidérurgique du site ArcelorMittal Mardyck Samedi 19 septembre, 14h00 Bureaux Direction ArcelorMittal Dunkerque Nord

Gratuit, nombre de place limité, dès 12 ans, inscription obligatoire. Un mail de confirmation avec les informations pratiques vous sera envoyé quelques jours avant la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

De la bobine d’acier produite sur le site voisin de Dunkerque jusqu’au produit fini qui compose vos objets en acier du quotidien….

Venez découvrir comment sont fabriqués à Mardyck, depuis plus de 50 ans, ces aciers de haute qualité !

Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération dans le patrimoine dunkerquois.

Un site en constante évolution, qui innove tout en conservant son savoir-faire historique. Vous découvrirez les lignes de production ainsi que des outils historiques emblématiques !

→ Un site ArcelorMittal en pleine transformation vous ouvre ses portes !

S’inscrire : https://urls.fr/MnoRXE

Renseignements : dk.lpcomm@arcelormittal.com

Bureaux Direction ArcelorMittal Dunkerque rue du Comte Jean – 59381 GRANDE-SYNTHE Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France https://france.arcelormittal.com/ [{« link »: « https://urls.fr/MnoRXE »}, {« link »: « mailto:dk.lpcomm@arcelormittal.com »}] Site sidérurgique en activité depuis 1962, spécialisé dans les aciers plats haute qualité

2 Hauts-Fourneaux – 1 Aciérie – 1 Laminoir à chaud

3200 salariés Parking visiteur à l’entrée

Bus de ville à proximité

De la bobine d’acier produite sur le site voisin de Dunkerque jusqu’au produit fini qui compose vos objets en acier du quotidien….

© Jonathan DELAHAYE