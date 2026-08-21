Visite patrimoniale du cimetière de Saint-Michel, Cimetière de Saint-Michel, allée Jean Rostand, Saint-Michel

Informations pratiques

Visite patrimoniale du cimetière de Saint-Michel Samedi 19 septembre, 15h00 Cimetière de Saint-Michel, allée Jean Rostand Charente

Gratuit – Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite patrimoniale du cimetière

Pour (re)découvrir un patrimoine méconnu et fragile témoin de l’histoire de la ville et de la mentalité de ses habitants au cours du temps.

En compagnie de Laetitia Copin-Merlet du Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême

Cimetière de Saint-Michel, allée Jean Rostand 16470 Saint-michel Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 91 43 28 [{« type »: « phone », « value »: « 0545914328 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@stmichel16470.fr »}] parking 1 place de l’égalité

Visite patrimoniale du cimetière

© Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême