Visite « Paysage sonore », MAC VAL, Vitry-sur-Seine

Visite « Paysage sonore » Samedi 23 mai, 17h00 MAC VAL Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

De l’œuvre au son il n’y a qu’un pas…

Un parcours dans l’exposition « Le genre idéal » par des collègiens dans le cadre de « La classe, l’oeuvre ».

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Visite par les collégiens « Paysage sonore »

© MAC VAL 2026