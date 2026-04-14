Visite « Paysage sonore », MAC VAL, Vitry-sur-Seine
Visite « Paysage sonore », MAC VAL, Vitry-sur-Seine samedi 23 mai 2026.
Visite « Paysage sonore » Samedi 23 mai, 17h00 MAC VAL Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
De l’œuvre au son il n’y a qu’un pas…
Un parcours dans l’exposition « Le genre idéal » par des collègiens dans le cadre de « La classe, l’oeuvre ».
MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.
Visite par les collégiens « Paysage sonore »
© MAC VAL 2026
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