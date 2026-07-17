Visite pour les enseignants, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Visite pour les enseignants Mercredi 23 septembre, 14h00 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T16:00:00+02:00

Enseignants des 1er et 2nd degrés.

Le musée invite régulièrement les enseignants à une présentation des collections permanentes, à travers une thématique particulière, et des expositions temporaires.

Autres visites pédagogiques thématiques :

Le mercredi 18 novembre autour des collections permanentes sur le thème « Des baroques aux modernes : l’utilisation de la couleur »

Le mercredi 26 novembre autour des collections permanentes sur le thème « Une approche croisée entre peinture et musique »

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/visite-pour-les-enseignants-3

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« type »: « email », « value »: « musba-publics@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556102525 »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-pour-les-enseignants-0 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-pour-les-enseignants-1 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-pour-les-enseignants-3 »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, Affiche pour le XVe Salon des Artistes décorateurs, 1924, Boulogne-Billancourt, Musée des Années Trente / MA-30 ADAGP Paris, 2026 © Musées de la ville de Boulogne Billancourt, photo : Henri Delage