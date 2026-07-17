Visite pour les enseignants, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Visite pour les enseignants Mercredi 18 novembre, 14h00 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T15:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T14:00:00+01:00 – 2026-11-18T15:00:00+01:00

Enseignants du 1er degré.

Le musée invite régulièrement les enseignants à une présentation des collections permanentes, à travers une thématique particulière, et des expositions temporaires.

Autres visites pédagogiques thématiques :

Le mercredi 23 septembre dans le cadre de Jean Dupas & Co. Le grand Art déco

Le mercredi 25 novembre autour des collections permanentes sur le thème « Une approche croisée entre peinture et musique »

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/visite-pour-les-enseignants-0

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 10 20 56 https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.instagram.com/musba_bordeaux/?hl=fr;https://www.facebook.com/MusBAbordeaux;https://www.youtube.com/channel/UClgJ3X3y_IWCiekaV7cGtFg;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« type »: « email », « value »: « musba-publics@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556102525 »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-pour-les-enseignants-3 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-pour-les-enseignants-1 »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-pour-les-enseignants-0 »}] Fondé en 1801, le musée des Beaux-Arts est le plus ancien musée municipal de Bordeaux et un acteur culturel majeur, tant au niveau local, régional qu’international. Sa collection de peintures, sculptures et arts graphiques rayonne à travers les nombreux prêts, consentis aux musées français et étrangers, entre 200 et 300 chaque année.

Le parcours des collections est réparti entre les deux ailes du musée. Ses collections permanentes couvrent un panorama significatif de l’art européen du XVe au XXe siècle : Pérugin, Titien, Véronèse, Brueghel de Velours, Van Dyck, Rubens, Chardin, Delacroix, Corot, Rodin, Kokoschka, Matisse, Picasso… Cette vision encyclopédique se double d’une identité régionale forte dont témoignent les œuvres d’artistes originaires de Bordeaux comme les néoclassiques Lacour et Taillasson, le symboliste Redon, le fauve Marquet, le peintre de l’Art déco bordelais Dupas ou encore le cubiste Lhote.

Le musée dispose aussi de la Galerie des Beaux-Arts, édifiée en 1939 et située à proximité, qui accueille les grandes expositions du musée.

Le MusBA propose enfin une riche programmation culturelle et une politique de médiation dynamique pour tous les publics. L’entrée s’effectue en passant par la grille sud du Jardin de l’Hôtel de Ville. Le musée est ouvert de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

Des baroques aux modernes : l’utilisation de la couleur.

Henri Matisse, Portrait de Bevilacqua, vers 1901. Photo : F. Deval, mairie de Bordeaux