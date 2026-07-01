Visite Prendre de la hauteur pour considérer le monde Les Andelys
vendredi 31 juillet 2026 · Les Andelys
Informations pratiques
Les Andelys
Visite Prendre de la hauteur pour considérer le monde
Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:45:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
PRENDRE DE LA HAUTEUR POUR CONSIDÉRER LE MONDE
Promenade-spectacle crépusculaire et nocturne
Sciences • Musiques • Chant lyrique • Lectures de Jules Verne & poésie • Cirque • Astronomie
Le savoir s’éclaire, l’émotion se raconte, le vivant se vit.
Aux Andelys, de la Seine aux Château-Gaillard, un paysage suspendu entre ciel et eau devient espace de traversée sensible. Sciences, musiques (acoustiques et électroniques), voix lyrique, lectures, poésie, cirque (Roue de Cyr) et astronomie s’y rencontrent pour ouvrir un autre regard sur le vivant.
Sur 4 km (10 à 12 escales), la promenade explore le ciel, l’air, les nuages, l’eau et les équilibres du vivant. Le livre Cinq semaines en ballon s’ouvre puis se referme l’air vibre, les mots deviennent voix, les sons composent une gravité apprivoisée. Arts et sciences dialoguent dans une transmission sensible des savoirs.
Une déambulation pour ralentir, contempler, partager en famille un moment de découverte entre paysage, science et imaginaire. .
Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 23 22 13 37
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English : Visite Prendre de la hauteur pour considérer le monde
L’événement Visite Prendre de la hauteur pour considérer le monde Les Andelys a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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