Visite privée de l’exposition « Le Liban de Serge Najjar », Institut du monde arabe-Tourcoing, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Institut du monde arabe-Tourcoing · Tourcoing
Informations pratiques
Visite privée de l’exposition « Le Liban de Serge Najjar » Samedi 19 septembre, 14h30 Institut du monde arabe-Tourcoing Nord
Nombre de places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Avec une acuité extraordinaire du regard, Serge Najjar parvient à sublimer ses photographies prises sur les chantiers libanais en de véritables tableaux faisant échos aux grands maîtres de la peinture abstraite géométrique tels Piet Mondrian, Kasimir Malévitch ou Vassily Kandinsky. Se faisant, il nous offre une vision atypique du Liban, loin du pittoresque des vieilles pierres si souvent associé au patrimoine libanais.
Serge Najjar emmenera le public à la découverte de son travail à l’occasion de cette visite privée exceptionnelle de l’exposition Le Liban de Serge Najjar présentée à l’Institut du monde arabe-Tourcoing
Institut du monde arabe-Tourcoing 9 rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0328350400 http://www.ima-tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@ima-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328350400 »}] [{« link »: « https://www.ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/exposition-le-liban-de-serge-najjar/ »}] Installé dans l’ancienne école de natation de Tourcoing, l’Institut du monde arabe-Tourcoing a pour mission de promouvoir les cultures du monde arabe en présentant expositions, concerts, conférences et actions éducatives en région Hauts-de-France. Métro ligne 2 | Colbert
Avec une acuité extraordinaire du regard, Serge Najjar parvient à sublimer ses photographies prises sur les chantiers libanais en de véritables tableaux faisant échos aux grands maîtres de la tels ou…
Serge Najjar, Galaxy, 2016 (c) Courtesy de l’artiste et de la Galerie Bessière
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