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Visite promenade des douves, Bouille Theval 49500 segre en anjou bleu, Segré-en-Anjou Bleu

samedi 19 septembre 2026 · Bouille Theval 49500 segre en anjou bleu · Segré-en-Anjou Bleu

Visite promenade des douves, Bouille Theval 49500 segre en anjou bleu, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bouille Theval 49500 segre en anjou bleu
Adresse
Bouille Theval 49500
Ville
49500 Segré-en-Anjou Bleu
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Pour votre sécurité et votre confort, privilégiez les chaussures de marche ou des chaussures plates et confortables.

Visite promenade des douves 19 et 20 septembre Bouille Theval 49500 segre en anjou bleu Maine-et-Loire

Pour votre sécurité et votre confort, privilégiez les chaussures de marche ou des chaussures plates et confortables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le murmure de l’histoire : une promenade au fil du temps
​Laissez-vous porter le long des douves du château de Bouillé-Théval, fidèlement reconstruites selon les tracés du cadastre napoléonien.
​Au rythme de vos pas, cette déambulation historique vous invite à redécouvrir le domaine tel qu’il avait été minutieusement cartographié au XIXe siècle. Une occasion unique de contempler la parfaite alliance entre la rigueur de la géométrie ancienne et le charme sauvage d’une nature retrouvée.

Bouille Theval 49500 segre en anjou bleu Bouille Theval 49500 Segré-en-Anjou Bleu 49500 Montguillon Maine-et-Loire Pays de la Loire Découvrez les Douves de Bouillé-Théval
​Cette année encore, l’histoire s’ouvre à vous. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les portes des Douves de Bouillé-Théval se déverrouillent pour vous proposer un voyage hors du temps, au rythme des pierres et de l’eau.
​Que vous soyez passionné d’histoire, amateur de vieilles pierres ou simplement en quête d’une jolie balade dominicale, ce site unique vous accueille pour une immersion exclusive. Parking sur place
Le murmure de l’histoire : une promenade au fil du temps

©Lucia Fierros

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