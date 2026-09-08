Visite-quizz, Musée Benoît-De-Puydt, Bailleul

Informations pratiques

Visite-quizz 19 et 20 septembre Musée Benoît-De-Puydt Nord

Tous publics, à partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Pas besoin de connaissances particulières, juste un bon sens de l’observation pour découvrir le musée et l’exposition « La Mercerie des Illusions ».

Musée Benoît-De-Puydt 24 Rue du Musée, 59270 Bailleul, France Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 0328500617 https://www.musee-bailleul.fr Le musée doit son nom à son fondateur qui a légué à la ville les milliers d’objets de sa collection en 1862. Entièrement détruit par les bombardements de la Grande guerre, le musée a été reconstruit dans le goût d’un bel hôtel particulier néo-flamand. Ses collections d’art flamand sauvées du désastre ont été depuis enrichies et forment aujourd’hui un merveilleux cabinet de curiosités grandeur nature où se mêlent peintures de maîtres, sculptures, mobilier d’apparat, céramiques, arts graphiques… témoins des cultures flamande, européenne et asiatique du XVe siècle jusqu’à nos jours.

Connu notamment pour ses délicats cabinets à secrets anversois et italiens, ses peintres régionalistes, ou encore ses “Tableaux fantômes”, le musée recèle nombre de trésors à ne manquer sous aucun prétexte. A25 Lille-Dunkerque, sortie 10 Bailleul, centre ville SNCF Lille-Dunkerque/Calais, gare Bailleul

Pas besoin de connaissances particulières, juste un bon sens de l’observation pour découvrir le musée et l’exposition « La Mercerie des Illusions ».

MBDP-JustineTHOREZ