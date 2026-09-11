Visite réséda – Poste source et PCEE, Poste de Commande Centralisé Electrique réséda, Metz

Informations pratiques

Visite réséda – Poste source et PCEE Samedi 19 septembre, 09h00, 11h00, 14h00 Poste de Commande Centralisé Electrique réséda Moselle

Inscription:div-com-reseda@reseda.fr Indiquez les noms et prénoms des participants. Clôture le 11 septembre ou à atteinte de la jauge maximale fixée. Présentation du mail de confirmation lors de la visite + présentation obligatoire d’une pièce d’identité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Sur le site de Pontiffroy, découvrez le Poste de Commande Centralisé Électrique réséda, où 8 conducteurs supervisent le réseau 24h/24. Visitez également le nouveau poste source (63/17,56 kV), inauguré en 2025, qui alimente 20 000 foyers et entreprises messins et prépare le réseau aux enjeux énergétiques de demain. Faites un petit tour par le musée du Groupe qui sera également accessible.

Poste de Commande Centralisé Electrique réséda 2, place du Pontiffroy 57000 Metz Metz 57000 Patrotte Metz-Nord Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « div-com-reseda@reseda.fr »}] Gestionnaire de réseau de proximité, réséda assure chaque jour une mission essentielle de service public : acheminer l’électricité en toute sécurité et garantir un accès équitable au réseau.

réséda exploite, entretient et développe le réseau public de distribution d’électricité en Moselle. Avec 217 salariés, l’entreprise dessert plus de 188 000 points de service répartis sur 142 communes sur le territoire. Son réseau, majoritairement souterrain et solidement structuré, garantit une distribution d’électricité fiable et efficace, de la haute tension jusqu’au réseau basse tension.

Sur le site de Pontiffroy, découvrez le Poste de Commande Centralisé Électrique réséda, où 8 conducteurs supervisent le réseau 24h/24. Visitez également le nouveau poste source (63/17,56 kV), en qui…

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