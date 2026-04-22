Visite Réservé aux enfants Tu fais quoi dans la vie? Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

Nancy

Visite Réservé aux enfants Tu fais quoi dans la vie?

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10 11:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Venez découvrir en vous amusant les métiers anciens et plus récents représentés dans les collections du musée.

Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Sur réservation par téléphone ou par mail.Enfants

4 .

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr

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English :

Come and have fun discovering the old and more recent trades represented in the museum’s collections.

For children aged 7 to 11.

Bookings by phone or e-mail.

L’événement Visite Réservé aux enfants Tu fais quoi dans la vie? Nancy a été mis à jour le 2026-04-22 par DESTINATION NANCY