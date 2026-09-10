Visite Salle Jacques II, Hôtel de Ville du Port-Marly, Le Port-Marly

Informations pratiques

Visite Salle Jacques II Samedi 19 septembre, 10h30 Hôtel de Ville du Port-Marly Yvelines

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026 à 10h30, 11h00 et 11h30 : Visites commentées de la salle Jacques II

La salle des mariages de l’Hôtel de Ville du Port-Marly, autrement appelé château des Lions, présente un grand décor baroque peint d’une chambre à alcôve, de l’atelier de Simon Vouet, dû à son gendre et élève, Michel Dorigny (milieu du XVIIe siècle). On peut y admirer L’Union des Amours avec Vénus et Bacchus avec en dessous la grande Bacchanale des Atlantes présentant les saisons, au milieu les quatre éléments. Décor classé en 1972. Ce décor a été transféré du château de Colombes vers 1830 sous le nom de dôme de la chambre de Jacques II, roi d’Angleterre….

>Réservation obligatoire auprès del’Office de Tourismeà partir du 1er septembre 2026.

> Visite commentée par une guide-conférencière (25 minutes)

> Limité à 15 personnes par groupe.

> Visite offerte par la ville du Port-Marly dans le cadre des journées du patrimoine.

Hôtel de Ville du Port-Marly 13 avenue Simon Vouet, 78560 Le Port-Marly Le Port-Marly 78560 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}] [{« link »: « https://reservation.seine-saintgermain.fr/salle-jacques-ii-le-port-marly.html?&cid=1&action=result&resa_action=result »}]

Visite commentée

©Ville du Port-Mrly