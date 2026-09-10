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AGENDA · Le Port-Marly

Visites guidées du chemin des Impressionnistes, Parking Philippe Verrier, Le Port-Marly

samedi 19 septembre 2026 · Parking Philippe Verrier · Le Port-Marly

Visites guidées du chemin des Impressionnistes, Parking Philippe Verrier, Le Port-Marly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parking Philippe Verrier
Adresse
Chemin des Lions Le Port-Marly
Ville
78560 Le Port-Marly
Département
Yvelines
Tarif
Limité à 20 personnes

Visites guidées du chemin des Impressionnistes Samedi 19 septembre, 14h30 Parking Philippe Verrier Yvelines

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Samedi 19 septembre 2026 à 14h30 et 16h: Visites guidées du chemin des Impressionnistes à Port-Marly
Le Port-Marly, dont les activités furent liées à la Seine et à Versailles, à depuis l’époque romaine une longue histoire. Au cours de cette balade nous évoquerons spécifiquement les peintres impressionnistes, dont Corot, Sisley, Vlaminck qui ont posé leur chevalet sur les rives du fleuve face à l’île de la Loge.

Lieu de RDV : Parking Philippe Verrier
Au pied de la Passerelle
78560 LE PORT-MARLY
Durée: 1h

>Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourismeà partir du 1er septembre 2026
> Visite commentée par une guide-conférencière (1heure)
> Limité à 20 participants par groupe
> Visite offerte par la ville du Port-Marly dans le cadre des Journées du Patrimoine

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Visite commentée

©Ville du Port-Marly

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