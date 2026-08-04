Informations pratiques

Béziers

VISITE SANDWICH LA DYNASTIE TRENCAVEL

Place. des Albigeois Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

Revivez l’épopée des Trencavel, l’une des plus puissantes familles du Midi médiéval.

Entre alliances, trahisons et conquêtes, de son âge d’or à sa chute tragique, revivez l’histoire passionnante de l’une des plus puissantes familles du Midi médiéval les Trencavel.

Venez accompagné de votre sandwich ! .

Place. des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

Relive the story of the Trencavel family, one of the most powerful families in medieval southern France.

L’événement VISITE SANDWICH LA DYNASTIE TRENCAVEL Béziers a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34