UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

VISITE SANDWICH LA DYNASTIE TRENCAVEL Béziers

lundi 21 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Adresse
Place. des Albigeois
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif
5 5 5

Béziers

VISITE SANDWICH LA DYNASTIE TRENCAVEL

Place. des Albigeois Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-21

Revivez l’épopée des Trencavel, l’une des plus puissantes familles du Midi médiéval.
Entre alliances, trahisons et conquêtes, de son âge d’or à sa chute tragique, revivez l’histoire passionnante de l’une des plus puissantes familles du Midi médiéval les Trencavel.

Venez accompagné de votre sandwich !   .

Place. des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Relive the story of the Trencavel family, one of the most powerful families in medieval southern France.

L’événement VISITE SANDWICH LA DYNASTIE TRENCAVEL Béziers a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)