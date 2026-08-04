VISITE SANDWICH LA DYNASTIE TRENCAVEL Béziers
lundi 21 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
VISITE SANDWICH LA DYNASTIE TRENCAVEL
Place. des Albigeois Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
Revivez l’épopée des Trencavel, l’une des plus puissantes familles du Midi médiéval.
Entre alliances, trahisons et conquêtes, de son âge d’or à sa chute tragique, revivez l’histoire passionnante de l’une des plus puissantes familles du Midi médiéval les Trencavel.
Venez accompagné de votre sandwich ! .
Place. des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English :
Relive the story of the Trencavel family, one of the most powerful families in medieval southern France.
L’événement VISITE SANDWICH LA DYNASTIE TRENCAVEL Béziers a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34
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