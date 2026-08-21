Visite sandwich « Les statues de l’Aula du Palais », Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers

Informations pratiques

Visite sandwich « Les statues de l’Aula du Palais » Vendredi 18 septembre, 12h30 Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Vienne

Gratuit – Places limitées, réservation obligatoire : 06 75 32 16 64 | palais@poitiers.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T12:30:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T12:30:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Les statues de Jean de Berry, Jeanne de Boulogne, Charles VI et Isabeau de Bavière veillent sur la Grande salle depuis des siècles.

Venez découvrir leurs secrets, leurs origines et les histoires qui se cachent derrière ces figures emblématiques.

Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine 1 place Alphonse Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 https://www.lepalais.poitiers.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 32 16 64 »}, {« type »: « email », « value »: « palais@poitiers.fr »}] Bienvenue au Palais de Poitiers ! Edifice emblématique de Poitiers, le Palais constitue l’un des plus remarquables ensembles d’architecture civile médiévale en France. Au fil des siècles, le Palais s’est transformé et permet aujourd’hui la lecture de toute l’Histoire de Poitiers, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au 20e siècle. Au-delà d’un monument à visiter, cet édifice fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation, et reste ouvert au public pendant cette période de transition. Arrêt de bus « Place Lepetit » : lignes 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17 et D

Se garer : parkings Carnot ou TAP

Les statues de Jean de Berry, Jeanne de Boulogne, Charles VI et Isabeau de Bavière veillent sur la Grande salle depuis des siècles. Venez découvrez leurs secrets, leurs origines et leurs histoires.

©Éloïse Picquet-Billaudeau