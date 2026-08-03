Informations pratiques

Béziers

VISITE SANDWICH MONUMENT AUX MORTS

Plateau des Poètes Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-09

fin : 2026-11-09

Date(s) :

2026-11-09

Entre mémoire, art et histoire, le Monument aux Morts de Béziers vous sera déchiffré.

Profitez de la pause déjeuner pour découvrir un édifice, un lieu, une rue ou une personnalité de Béziers en 30 minutes.

Juste avant la commémoration de la fin de la 1ere Guerre mondiale, apprenez à décrypter la symbolique du Monument aux Morts de Béziers, réalisé en 1925 par Injalbert !

N’oubliez pas de venir avec votre sandwich !

Réservation obligatoire pas de billetterie sur place. .

Plateau des Poètes Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : VISITE SANDWICH MONUMENT AUX MORTS

Combining memory, art, and history, the War Memorial in Béziers will be explained to you.

L’événement VISITE SANDWICH MONUMENT AUX MORTS Béziers a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34