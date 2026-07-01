Visite secrète de la basilique Saint-Jean-Baptiste, Basilique Saint-Jean-Baptiste, Chaumont

Informations pratiques

Visite secrète de la basilique Saint-Jean-Baptiste Samedi 4 juillet, 20h00 Basilique Saint-Jean-Baptiste Haute-Marne

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

La basilique sera ouverte et éclairée de 20h à 23H.

Il sera possible d’accéder au triforium pour contempler l’ensemble de la nef en prenant de la hauteur tandis que la mise au tombeau sera ouverte pour mieux en contempler les sculptures et les peintures.

Exceptionnellement, la charpente sera accessible en petits groupes tandis que la sacristie dévoilera ses secrets.

Basilique Saint-Jean-Baptiste Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « patrimoine-paysage@ville-chaumont.fr »}]

Visitez le triforium, la mise au tombeau, la sacristie, la charpente et d’autres trésors dans un édifice à l’ambiance métamorphosée par la tombée de la nuit et le son de son orgue monumental. Basilique Triforium

Ville de Chaumont