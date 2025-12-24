Visite sens’ationnelle, Musée Courbet Ornans
Visite sens'ationnelle, Musée Courbet Ornans samedi 21 mars 2026.
Visite sens’ationnelle
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Avec une médiatrice culturelle du musée Courbet
Vous aurez l'occasion de découvrir avec un autre regard quelques œuvres du musée Courbet en faisant appel à vos sens en écoutant la description d'une œuvre sans l'avoir sous les yeux, en sentant quelques odeurs, en imaginant une histoire, … Ces expériences vous invitent à une pause conviviale.
Durée 1 heure .
Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr
