Visite sens’ationnelle, Musée Courbet Ornans

Visite sens’ationnelle

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans Doubs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Avec une médiatrice culturelle du musée Courbet

Vous aurez l’occasion de découvrir avec un autre regard quelques œuvres du musée Courbet en faisant appel à vos sens en écoutant la description d’une œuvre sans l’avoir sous les yeux, en sentant quelques odeurs, en imaginant une histoire, … Ces expériences vous invitent à une pause conviviale.

Durée 1 heure .

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr

