Visite sensorielle et narrative des œuvres d’art contemporain, Centre de création contemporaine Olivier-Debré, Tours

Informations pratiques

Visite sensorielle et narrative des œuvres d’art contemporain 19 et 20 septembre Centre de création contemporaine Olivier-Debré Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Une visite sensorielle pour une découverte tactile, descriptive et narrative des œuvres d’art contemporain. Accessible à tous·tes (dès 6 ans) et adaptée aux personnes en situation de handicap visuel et mental.

Centre de création contemporaine Olivier-Debré Jardin François 1er, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247665000 https://cccod.fr [{« type »: « link », « value »: « http://cccod.fr »}] En plein cœur de la région des châteaux de la Loire, le CCC OD dote la ville de Tours d’un lieu de création prestigieux au rayonnement international.

Son bâtiment de 4 500 m2, exceptionnel par la qualité de l’espace et le dessin de la lumière, a été conçu par l’une des agences d’architectes les plus innovantes, l’agence Aires Mateus : il abrite quatre espaces d’expositions temporaires, un auditorium, un café-restaurant et une librairie. A10, sortie Tours Centre. Tramway : ligne A / Bus : lignes 4, 12, 53, 54, 57 arrêt Porte-de-Loire.

Une visite sensorielle pour une découverte tactile, descriptive et narrative des œuvres d’art contemporain.

©CCC OD