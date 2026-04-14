Visite-Spectacle avec Mehdi Ouazzani, Musée Charbonneau-Lassay, Loudun

Visite-Spectacle avec Mehdi Ouazzani Samedi 23 mai, 21h30 Musée Charbonneau-Lassay Vienne

Gratuit, réservation recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Un spectacle à deux voix par le magicien Mehdi Ouazzani et le responsable des musées, à la découverte de l’histoire tragique de Georges Gilles de la Tourette, de l’hypnose, et de la médecine du XIXe siècle !

À partir de 10 ans

Musée ouvert exceptionnellement de 19h30 à minuit

Spectacle à 21h30

Entrée et animation gratuites

Musée Charbonneau-Lassay 24 Rue du Martray, 86200 Loudun, France Loudun 86200 Loudun Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549988158 https://www.ville-loudun.fr/services-au-public/culture/les-musees https://www.facebook.com/museesdeloudun/ Le Musée Charbonneau-Lassay abrite des collections riches et variées en grande partie léguées par l’érudit local Louis Charbonneau-Lassay (1871-1946). Archéologue, graveur, historien et collectionneur, Charbonneau-Lassay a rassemblé tout au long de sa vie objets archéologiques du territoire et d’ailleurs, livres anciens en lien avec les érudits loudunais de l’époque moderne, épées et armes à feu du XVIe au XIXe siècle. Aujourd’hui, sa collection cohabite avec des toiles du XIXe siècle léguées par le peintre Carl Rosa (1853-1913), les vestiges gallo-romains de la villa de Curçay-sur-Dive, des pièces emblématiques des arts populaires loudunais ou encore des productions artistiques liées au sacré. Sans oublier l’étonnante collection d’art africain, comprenant notamment d’imposants masques rituels.

Un spectacle à deux voix par le magicien Mehdi Ouazzani et le responsable des musées, à la découverte de l’histoire tragique de Georges Gilles de la Tourette, de l’hypnose, et de la médecine du XIXe …

© Ville de Loudun