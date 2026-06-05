Visite Spectacle de Janouille aux Médiévales de Monflanquin Monflanquin
Visite Spectacle de Janouille aux Médiévales de Monflanquin Monflanquin samedi 15 août 2026.
Monflanquin
Visite Spectacle de Janouille aux Médiévales de Monflanquin
5 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Janouille sera accompagné de troubadours et de comédiens pendant la 34ème édition des fêtes Médiévales de Monflanquin.
Depuis 1994, Janouille raconte la bastide de Monflanquin les différents moments importants de son histoire, comme la guerre de cent ans, le Prince Noir et les guerres de religion. Tout l’été, Janouille revêt son costume de lumière et vient à votre rencontre. En Cœur de Bastides, on ne présente plus Janouille, qui aime parler à tous les curieux, petits et grands.
Janouille sera accompagné de troubadours et de comédiens pendant la 34ème édition des fêtes Médiévales de Monflanquin.
La visite est accessible à tout public.
Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire. Merci de vous présenter 30 minutes avant l’heure de départ.
Départ prévu à partir de 5 personnes réservées.
Visite organisée par Janouille, et offerte par l’association Groupe Expression Monflanquin. .
5 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite Spectacle de Janouille aux Médiévales de Monflanquin
Janouille will be accompanied by troubadours and comedians at the 34th Monflanquin Medieval Festival.
L’événement Visite Spectacle de Janouille aux Médiévales de Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Bastides
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