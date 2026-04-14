Visite/spectacle « Le merveilleux Salagon », Salagon, musée et jardins, Mane
Visite/spectacle « Le merveilleux Salagon », Salagon, musée et jardins, Mane samedi 23 mai 2026.
Visite/spectacle « Le merveilleux Salagon » Samedi 23 mai, 20h00, 22h00 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence
Inscription obligatoire, jauge limitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Une visite spectacle comme vous n’avez jamais vu Slaogon, par la Cie Détournemend’fon Clown Théâtre.
Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492757050 http://musee-de-salagon.com http://www.facebook.com/museesalagon Les collections, à caractère ethnographique, regroupent des milliers d’objets, des plus spectaculaires aux plus humbles, témoins de la vie quotidienne et domestique, du monde du travail (agricole ou artisanal). Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique.
Une visite spectacle comme vous n’avez jamais vu Slaogon, par la Cie Détournemend’fon Clown Théâtre.
©Jean Barbaroux
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